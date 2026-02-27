Danse avec les Stars du 27 février 2026 : pourquoi le prime 5 n’est pas diffusé ce soir sur TF1 ?



« Danse avec les Stars », déprogrammation ce vendredi 27 février 2026 – Ce vendredi soir, les fidèles de « Danse avec les Stars » devront patienter. TF1 a décidé de déprogrammer exceptionnellement le prime 5 de la saison 15 du célèbre concours de danse.











Le concert des Enfoirés à la place

En lieu et place du programme animé par Camille Combal, la chaîne diffusera le grand concert annuel des Restos du Cœur, La ballade des Enfoirés, enregistré au profit de l’association fondée par Coluche. Un rendez-vous toujours très attendu par les téléspectateurs et qui bouleverse donc la programmation habituelle du vendredi soir.

Retour dès le vendredi 6 mars

Pas d’inquiétude toutefois pour les fans de danse : Danse avec les Stars fera son grand retour dès la semaine prochaine, le vendredi 6 mars à 21h10 sur TF1. La compétition reprendra alors son cours avec un nouvel épisode riche en performances et en émotions. On peut déjà vous dire que ce sera le prime du danseur mystère !

Après les éliminations de Philippe Lellouche puis de Stéphane Bern, une troisième célébrité quittera l’aventure à l’issue de ce 5ème prime très attendu.



10 couples encore en compétition

Ils sont désormais dix couples à espérer décrocher le trophée de cette saison 15 : Juju Fitcats et Jordan Mouillerac, Marcus et Marie Denigot, Emma et Dorian Rollin, Lucie Bernardoni et Christophe Licata, Maghla et Adrien Caby, Samuel Bambi et Ana Riera, Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil, Ian Ziering et Denitsa Ikonomova, Julien Lieb et Elsa Bois, et Laure Manaudou et Christian Millette

La compétition s’annonce plus serrée que jamais alors que le niveau ne cesse de grimper semaine après semaine. Rendez-vous donc le vendredi 6 mars pour découvrir quel couple verra son rêve s’arrêter aux portes de la suite de l’aventure.

Retrouvez les émissions précédentes en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.