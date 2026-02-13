Secret Story 2026 : le casting est officiellement ouvert, la Voix vous attend !



Avis aux amateurs de secrets et de stratégies : le casting de la nouvelle saison de Secret Story est officiellement ouvert ! En 2026, la Voix est plus que jamais prête à pimenter la chasse aux secrets et à faire vibrer la Maison des Secrets avec de nouvelles intrigues.











Chaque année, l’aventure réserve son lot de surprises, de rebondissements et de révélations inattendues. Et cette fois encore, la Voix part à la recherche de ses nouveaux habitants pour intégrer la mythique Maison des Secrets.

Vous avez un secret hors du commun ? Vous êtes prêt à tout pour le défendre et le cacher à tout prix ? Vous êtes bien décidé à surprendre la Voix avec une confidence incroyable ? Vous êtes joueur, stratège et prêt à relever tous les challenges imposés ? Alors cette aventure est peut-être faite pour vous !

Après la victoire de Romy, grande gagnante de la saison 2025, une nouvelle page s’apprête à s’écrire. Qui lui succédera et remportera le titre en 2026 ?



Entre alliances, trahisons, missions secrètes et révélations choc, la prochaine saison s’annonce déjà explosive. La Voix promet des surprises inédites et une chasse aux secrets plus intense que jamais.

Pour tenter votre chance et intégrer la Maison des Secrets, il vous suffit de commencer par remplir le questionnaire d’inscription mis en ligne par la production sur cette page dédiée. À vous de jouer… C’est tout, pour le moment !