Un Si Grand Soleil Spoiler : Pablo piégé, il se souvient d’un détail capital ! (épisode du 2 mars)

Un si grand soleil spoiler épisode 1869 du 2 mars 2026 – La vérité va bientôt éclater dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, un article à charge est publié dans la presse et accable Pablo.











Il est présenté comme un assassin et on accuse son grand-père flic de le couvrir ! Pablo est sous le choc, tout comme Hugo, Sabine, Caroline et Clément. L’article n’est pas signé, ça semble être un coup de Janson et son complice, Xavier, son complice, pour déstabiliser Pablo et lui mettre la pression.

Janson appelle justement Caroline, il dit venir à Montpellier et il veut la voir… Pablo insiste pour accompagner sa mère au rendez-vous. Janson et Xavier leur expliquent que si Martin est mort, c’est parce qu’il a fait de l’espionnage industriel. Ils leur disent que la seule solution pour démasquer le tueur, c’est de retrouver une clé usb que Martin avait en sa possession.

Mais face à eux, Pablo se souvient d’un détail capital : les méduses dont il rêve, c’est le tatouage de Xavier ! L’a-t-il vu le jour de la mort de Martin, sur l’aire d’autoroute ?



Pendant ce temps là, Thierry recueille un mystérieux témoignage qui accable Pablo… L’homme dit l’avoir vu verser quelque chose dans le cappuccino sur l’aire d’autoroute ce jour là !

