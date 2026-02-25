C à vous du 25 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 25 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Lutte contre la fraude sociale et fiscale : le gouvernement promet la tolérance zéro. On reçoit Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, ce soir dans C à vous

🔵 Après les crues, un pic de douceur printanière. On en parle ce soir avec Serge Zaka, agro-climatologue & chasseur d’orages



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Umberto Tozzi, pour son “Ultima Notte Rosa – The final show” qui se terminera le 6 mai au Grand Rex à Paris

🎥 Mathilde Seigner, pour le téléfilm “Au cœur de nos terres” diffusé le 4

mars à 21h10 sur France 2

📚Annick Cojean, pour la BD “Diana, Confidences d’une princesse rebelle” aux éditions Steinkis

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 25 février 2026 à 19h sur France 5.