Audiences 15 mars 2026 : les Municipales devant « Raid Dingue »

Par /

Publicité

Audiences 15 mars 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec sa soirée spéciale Municipales, qui a intéressé 3,30 millions de téléspectateurs pour 17% de pda.


C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Raid Dingue », qui a été suivi par 2,36 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.

Audiences 15 mars 2026 : les Municipales devant « Raid Dingue »
Capture TF1


Publicité

Audiences 15 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,28 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.

France 2 suit avec la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, qui ont été suivis par 1,03 million de téléspectateurs pour 5,4% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Maison de retraite, la série » : vos épisodes ce soir sur TF1 (16 mars 2026)
« Maison de retraite, la série » : vos épisodes ce soir sur TF1 (16 mars 2026)
« Mariés au premier regard » du 16 mars 2026 : Jenna surprise face à Laurent dans l’épisode 4 ce soir sur M6 (extrait vidéo)
« Mariés au premier regard » du 15 mars 2026 : Jenna surprise face à Laurent dans l'épisode 4 ce soir sur M6 (extrait vidéo)
L’art du crime du 16 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2
L'art du crime du 16 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2
« L’Hermine » : histoires et interprètes du film ce soir sur France 3 (16 mars 2026)
« L'Hermine » : histoires et interprètes du film ce soir sur France 3 (16 mars 2026)


Publicité


Retour en haut