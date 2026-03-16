Audiences 15 mars 2026 : les Municipales devant « Raid Dingue »

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Audiences 15 mars 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec sa soirée spéciale Municipales, qui a intéressé 3,30 millions de téléspectateurs pour 17% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Raid Dingue », qui a été suivi par 2,36 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.







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Audiences 15 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,28 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.

France 2 suit avec la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, qui ont été suivis par 1,03 million de téléspectateurs pour 5,4% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie