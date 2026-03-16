« Maison de retraite, la série » : vos épisodes ce soir sur TF1 (16 mars 2026)

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« Maison de retraite, la série » au programme TV du lundi 16 mars 2026 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Maison de retraite, la série », dérivée des films du même nom signés Kev Adams.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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Vos épisodes du 16 mars 2026

Episode 3 « Ancêtre et en os » : Les pensionnaires organisent un gala de charité pour sauver leur foyer. Mais après un malaise cardiaque, Alfred accuse la jeune Inès d’en être responsable. Les anciens décident alors de mener l’enquête : qui est-elle vraiment et que veut-elle ?

Episode 4 « C’est Broadway ! » : Alors que les préparatifs du gala battent leur plein, Fleurette est triste : ses petits-neveux ne pourront pas venir. Comme toujours, ils ne prennent jamais le temps de lui rendre visite. Les anciens et les TIG décident alors de s’allier pour les faire venir… en leur faisant croire que Fleurette est morte !



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« Maison de retraite, la série » : rappel de la présentation

Pour la première fois, le foyer Lino Vartan accueille des adolescents condamnés à des travaux d’intérêt général, mais les pensionnaires, hauts en couleur, refusent de partager leur paradis avec ceux qu’ils voient comme des criminels. Lorsque Milann est arrêté par la police, il confie la gestion à Adèle, l’aide-soignante, qui doit gérer des résidents ingérables, sa fille, sa rupture et le retour de son mari, tout en faisant face à Alban qui convoite sa place. La situation se complique encore quand Milann est déféré et que la région supprime les subventions du foyer, laissant planer le doute : quelqu’un cherche-t-il à provoquer sa fermeture ?

Personnages et interprètes

Avec : Stefi Celma (Adèle), Jarry (Alban), Daniel Prévost (Alfred), Chantal Ladesou (La colonelle), Liliane Rovère (Sylvette), Michel Jonasz (Albert), Firmine Richard (Fleurette), Enrico Macias (Rico), Claudette Walker (Marguerite), Pierre-François Martin-Laval (Anthony), Manon Balasuriya (Inès), Aboubacar Bidanessy (Badou), Maleaume Paquin (Jules), Nicoletta (Nicole), Zoé Diowo Ceccaldi (Lily), Gary Mihaileanu (Christophe), Virginie Vignon (Aline)

Avec la participation de : Kev Adams (Milann)