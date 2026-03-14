C à vous du 14 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 14 mars 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Iran : une guerre risquée pour Donald Trump ? On reçoit Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis (2014-2019), représentant permanent de la France au conseil de sécurité de l’ONU (2009-2014) et ancien ambassadeur de France en Israël (2003-2006)

🔵 Fake news, IA : le secret médical va-t-il disparaître ? Michel Cymes, médecin et fondateur de la chaîne “Mieux” sur les box Orange (canal 115) et Free (canal 253), répond dans C à vous



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🔵 Dans la suite de C à vous :

📚 Dan Brown, pour son livre « Le secret des secrets » disponible depuis le 9 septembre aux éditions JC Lattès

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 14 mars 2026 à 19h sur France 5.