Demain Nous Appartient spoilers : révélation choc, mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 mars 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 mars 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Soraya, qui va demander Gabriel en mariage. Surpris, il accepte. Mais Soraya va rapidement déchanter… Noor, sa petite soeur, vient lui montrer une vidéo choc qu’elle a reçu : leur mère serait toujours en vie ! Si Soraya est convaincue d’un fake, Noor n’est pas du même avis.

Pendant ce temps là, Raphaëlle s’implique en vue du procès de Brice Mussard. Et Nordine est convaincu que Manon lui cache quelque chose… Quant à Lizzie et Waren, ils sautent le pas et s’embrassent enfin !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 (épisode 2161) : Soraya fait la proposition d’une vie à Gabriel. Marianne est prête à faire de nouvelles rencontres. Raphaëlle s’implique dans le procès Mussard.

Mardi 17 mars 2026 (épisodes 2162) : Au travail, Noor se met dans le pétrin. Adam remet en question ses choix pour l’avenir. Marianne et Sébastien ne sont toujours pas sur la même longueur d’onde.

Mercredi 18 mars 2026 (épisode 2163) : Noor et Soraya sont divisées au sujet de leur mère. Nordine est certain que Manon lui cache quelque chose. Emilie et Lou s’allient pour la bonne cause.

Jeudi 19 mars 2026 (épisode 2164) : Samuel est de plus en plus contrarié par le comportement de Noor. Le secret de Manon est enfin dévoilé. Lizzie et Waren sautent le pas… malgré eux.

Vendredi 20 mars 2026 (épisode 2165) : Noor est victime de chantage. L’orientation de Violette divise la famille. Lizzie voit la vie en rose.



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VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 16 au 20 mars 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…