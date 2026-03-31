Ça commence aujourd’hui du 31 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 31 mars 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 31 mars 2026 à 13h55 « Abusés en milieu scolaire » (inédit)

Ce mardi après-midi, France 2 propose un numéro inédit de « Ça commence aujourd’hui », toujours présenté par Faustine Bollaert, consacré à un thème aussi dépaysant que romantique : « Coup de foudre à l’autre bout du monde ». L’animatrice accueillera sur son plateau des femmes et des hommes dont la vie a basculé lors d’un voyage à l’étranger. Argentine, Thaïlande ou encore États-Unis… leurs histoires d’amour sont nées loin de chez eux, souvent de manière totalement inattendue.

Ces témoins viendront raconter comment un simple séjour touristique, un stage ou un déplacement professionnel s’est transformé en rencontre décisive. Mais si le coup de foudre a été immédiat, la suite n’a pas toujours été simple : distance, différences culturelles, barrière de la langue ou réticences de l’entourage… autant d’obstacles que ces couples ont dû surmonter pour vivre pleinement leur histoire.



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Fidèle à l’ADN de l’émission, ce numéro mettra en lumière des parcours touchants et inspirants, ponctués de confidences, de retrouvailles et d’images personnelles, pour rappeler que l’amour peut surgir là où on l’attend le moins.

Et à 15h : « Maladie de Charcot : leur combat pour la vie ! » (rediffusion)

Nos invités vivent avec la maladie de Charcot, une affection redoutable dont on parle aujourd’hui de plus en plus. Malgré l’épreuve, ils ont refusé de s’apitoyer sur leur sort ou de crier à l’injustice : au contraire, ils ont choisi de se battre et de faire de la vie leur priorité. Diagnostiqué il y a quatre ans, Olivier a progressivement perdu la maîtrise de son corps et l’usage de la parole, mais il a décidé de ne pas se condamner une seconde fois et mesure désormais pleinement « la valeur d’être tout simplement en vie ». En 2019, Aline a perdu sa mère à cause de cette maladie et a découvert par la suite qu’elle en portait le gène ; sans savoir si elle la développera, elle a fait le choix de vivre sans regret. Quant à Lorène, diagnostiquée à 35 ans après avoir cru consulter pour une simple tendinite, elle s’investit aujourd’hui auprès de l’ARSLA et conserve une attitude résolument positive face à la maladie.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.