« Les origines du péché : La meurtrière » : votre téléfilm ce 31 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Les origines du péché : La meurtrière » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 31 mars 2026 – Ce mardi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Les origines du péché : La meurtrière ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







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« Les origines du péché : La meurtrière » : l’histoire, le casting

Alicia retourne à Foxworth Hall pour annoncer une nouvelle bouleversante à Malcolm et Olivia : atteinte d’un cancer en phase terminale, elle sait que ses jours sont comptés. Elle les supplie alors de veiller sur Christopher après sa mort. Malcolm accepte, mais à une condition : le jeune homme devra travailler pour lui. Pendant ce temps, le bal en l’honneur de Corinne se prépare, et celle-ci se rend en ville pour choisir sa robe. Dans une boutique, elle y rencontre Christopher sans savoir qui il est, mais se laisse immédiatement charmer par sa présence.

Parallèlement, Joël et Harry poursuivent leur relation en secret. Une nuit, Harry écoute Joël jouer du piano tandis que tout le monde dort, et celui-ci lui offre une montre en signe d’affection. Leur moment de complicité est cependant interrompu par l’arrivée inattendue de Malcolm. Harry s’enfuit, mais il est rapidement arrêté par la police, prévenue par Malcolm qui l’accuse d’avoir volé la montre. Malgré ses appels à l’aide auprès de Joël et d’Olivia, Harry est abandonné à son sort : il est violemment battu avant d’être emmené en prison.



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Avec : Jemima Rooper (Olivia Winfield Foxworth), Max Irons (Malcolm Foxworth), Hannah Dodd (Corrine Foxworth), T’Shan Williams (Nella)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Les origines du péché : La martyre ».

« Les origines du péché : La martyre » : l’histoire et le casting

Olivia surprend Christopher et Corinne dans une situation intime, une découverte qui la bouleverse profondément lorsqu’elle comprend qu’ils sont en réalité demi-frère et sœur. Malgré cette révélation dévastatrice, les deux jeunes gens refusent de renoncer à leur amour et décident de s’enfuir pour rester ensemble. Désemparée, Corinne s’introduit dans le coffre-fort de son père afin d’y voler de l’argent, mais y découvre le testament de Garland, qui stipule que la moitié de sa fortune revient à Christopher.

Lorsque Corinne confronte Malcolm avec cette vérité, celui-ci réagit avec une violence extrême, d’autant plus furieux en apprenant la relation entre les deux jeunes gens. La tension explose lorsqu’il tente de s’en prendre à Christopher. Au cours de l’affrontement, Malcolm propose finalement une importante somme d’argent à Christopher pour qu’il disparaisse de leur vie. Feignant d’accepter le marché, Christopher prépare en secret sa fuite avec Corinne. Profitant d’un moment d’inattention de Malcolm et d’Olivia, les deux amoureux s’échappent ensemble, laissant derrière eux Foxworth Hall et les lourds secrets de leur famille.

Avec : Jemima Rooper (Olivia Winfield Foxworth), Max Irons (Malcolm Foxworth), Hannah Dodd (Corrine Foxworth), T’Shan Williams (Nella)