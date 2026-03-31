Les 12 coups de midi du 31 mars 2026 : Cyprien passe un énorme cap, une nouvelle étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 31 mars 2026, 192ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur alors qu’une nouvelle étoile mystérieuse est apparue.











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Les 12 coups de midi du 31 mars, une nouvelle étoile mystérieuse

Cyprien a franchi l’incroyable cap des 800.000 euros de gains ce mardi midi, sa cagnotte personnelle totalise désormais 801 297 euros de gains et cadeaux.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, pas grand chose à se mettre sous la dent pour l’instant. On ne peut pas distinguer de quel lieu il s’agit sur la photo de fond.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 31 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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