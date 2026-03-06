Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026 : la cérémonie d’ouverture à suivre ce vendredi soir

Par /

Publicité

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi des Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026. Rendez-vous ce vendredi 6 mars 2026 à 19h45 sur France 2 et france.tv pour suivre la cérémonie d’ouverture.


Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026 : la cérémonie d'ouverture à suivre ce vendredi soir
FTV


Publicité

La magie des Jeux est de retour ! Après les Jeux Olympiques, place désormais aux athlètes paralympiques avec la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, un événement spectaculaire et chargé d’émotion qui marque le début de dix jours de compétition.

La cérémonie se déroulera ce vendredi soir dans l’iconique Arena di Verona, cadre majestueux choisi pour lancer officiellement ces Jeux. Athlètes venus du monde entier, performances artistiques et message d’inclusion seront au cœur de ce spectacle qui célèbre le sport, le courage et le dépassement de soi.

Les téléspectateurs pourront suivre cet événement en direct sur France 2 ce vendredi dès 19h45. Une soirée spéciale permettra de découvrir le défilé des délégations, l’arrivée de la flamme paralympique et l’ouverture officielle des Jeux Paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.


Publicité

Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer l’esprit paralympique et soutenir les athlètes qui feront vibrer ces Jeux.

VIDÉO Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026, la bande-annonce

vidéo à venir

A LIRE AUSSI
Coupe de France : découvrez les affiches des demi-finales
Coupe de France : découvrez les affiches des demi-finales
Coupe de France : suivre Lyon / Lens en direct (+ score en temps réel et résultat final)
Coupe de France : suivre Lyon / Lens en direct (+ score en temps réel et résultat final)
N’oubliez pas les paroles du 5 mars 2026 : l’élimination de Maxime, qui est la nouvelle maestro ?
N'oubliez pas les paroles du 5 mars 2026 : l'élimination de Maxime, qui est la nouvelle maestro ?
Ça commence aujourd’hui du 5 mars 2026 : le sommaire
Ça commence aujourd’hui du 5 mars 2026 : le sommaire


Publicité


Retour en haut