Demain Nous Appartient spoilers : le mariage tourne au drame, un retour, les résumés jusqu’au 3 avril 2026

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 3 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend début avril dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026.











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On peut déjà vous dire que le mariage de Soraya et Gabriel va tourner au drame ! Alors que Noor faire face à son corbeau, le mariage de sa soeur se déroule lendemain. Mais le mariage va être marqué par plusieurs révélations et il va mal finir : un corps est retrouvé !

Sofia, la fille d’Aurore et William, est déjà de retour à Sète. Et Bruno et Christelle deviennent un peu trop proches… Quant à Damien, il cache quelque chose à Audrey.

Les résumés de DNA du 30 mars au 3 avril 2026

Lundi 30 mars 2026 (épisode 2171) : Noor fait enfin face à son corbeau. Sofia sait se montrer entreprenante quand il le faut… A cause des conseils couple de Marguerite, Lizzie déchante.



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Mardi 31 mars 2026 (épisodes 2172) : De nombreuses révélations ponctuent le mariage de Gabriel et Soraya. Waren propose de passer la seconde… Un cadeau pour Manon remet de l’huile sur le feu.

Mercredi 1er avril 2026 (épisode 2173) : Un coup de panique a fait vaciller Soraya. Alex suit son instinct concernant Milo.

Jeudi 2 avril 2026 (épisode 2174) : La découverte d’un corps marque la fin de la fête. Pour le bien de Milo, Alex enquête sur lui. Bruno et Christelle n’ont jamais été aussi proches.

Vendredi 3 avril 2026 (épisode 2175) : Damien semble cacher quelque chose à Audrey. Romain et Noor sont un peu trop connectés. Bruno doit trouver quelqu’un… et vite !

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 16 au 20 mars 2026 en cliquant ICI

du 23 au 27 mars 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…