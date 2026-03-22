Demain Nous Appartient spoilers : Manon sous le choc, Bruno amoureux, les résumés jusqu’au 10 avril 2026

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 10 avril 2026 – Que va-t-il se passer à Sète en avril dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril 2026.











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On peut déjà vous dire que Manon va être sous le choc en découvrant l’identité de la victime d’une nouvelle victime… Et s’il s’agissait de son prof de krav-maga ? Nordine, jaloux, va se retrouver soupçonné.

Pendant ce temps là, Audrey est mal : elle pense que Damien a une maîtresse. Et alors que Diego fait une rencontre, rien ne va plus avec Maud. Quant à Lizzie et Waren, leur première fois ne va pas se passer comme prévu…

Et alors que Marguerite est de retour, Bruno est sous son charme. La cousine de Raphaëlle a-t-elle déjà oublié Benny ?



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Les résumés de DNA du 6 au 10 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 (épisode 2176) : Le déjeuner de Pâques tourne court pour Audrey. Une compétition intergénérationnelle chez les Delcourt. Marceau s’improvise baby-sitter.

Mardi 7 avril 2026 (épisodes 2177) : Audrey soupçonne Damien d’avoir une maîtresse. L’avenir de Manny dépend de la décision d’Alex. Une rencontre sur la plage chamboule Diego.

Mercredi 8 avril 2026 (épisode 2178) : Manon découvre l’identité de la victime, sous le choc… Il y a de l’eau dans le gaz entre Maud et Diego. Marceau et Enora se sont mutuellement transmis un « cadeau »…

Jeudi 9 avril 2026 (épisode 2179) : Nordine paye durement sa jalousie amoureuse… Lizzie avoue à Waren que ce sera… la première fois ! Entre Bruno et Marguerite, le courant passe un peu trop bien.

Vendredi 10 avril 2026 (épisode 2180) : Victor se remémore un accident de parcours… Lizzie est sur un nuage… Waren sur l’autre. Sylvain prend son rôle de cupidon très au sérieux.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 23 au 27 mars 2026 en cliquant ICI

du 30 mars au 3 avril 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…