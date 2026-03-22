Élections municipales 2026 : où découvrir les résultats du second tour ce dimanche soir ?

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Ce dimanche soir, les Français découvriront les résultats du second tour des élections municipales, décisif pour l’élection des maires dans de nombreuses communes. Pour suivre les premières estimations, les analyses et les réactions politiques en direct, les grandes chaînes de télévision proposent des soirées spéciales dès la fin du scrutin.











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Sur TF1, une édition spéciale sera proposée à partir de 19h30. Elle sera présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, qui seront en plateau jusqu’à 21h. Ils annonceront les premières estimations, analyseront les principaux enseignements du scrutin et recueilleront les toutes premières réactions des leaders politiques, à chaud, dès la publication des résultats.

De son côté, France 2 lancera sa soirée électorale encore plus tôt, dès 18h45. L’émission sera présentée par Léa Salamé et Laurent Delahousse. Au programme : estimations, résultats en direct, analyses détaillées ainsi que les premières réactions des responsables politiques, accompagnées des commentaires des éditorialistes et invités en plateau.

Parmi eux, Benjamin Duhamel, journaliste à France Inter, analysera les enjeux et les résultats de ce second tour, apportant son éclairage sur les rapports de force politiques à l’issue du scrutin. Tout au long de la soirée, les envoyés spéciaux de France Télévisions interviendront en duplex depuis différentes villes de France afin de faire vivre aux téléspectateurs les coulisses de cette élection et l’ambiance dans les QG de campagne.



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Les résultats complets et officiels seront également publiés progressivement sur le site du Ministère de l’Intérieur à partir de 20h, avec un détail commune par commune au fur et à mesure de la remontée des procès-verbaux.

Une soirée décisive pour comprendre les nouveaux équilibres politiques locaux et découvrir les visages des futurs maires, à suivre en direct à la télévision et en ligne.