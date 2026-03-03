Plus belle la vie spoiler : Ariane retrouve l’autre partie de la statuette, Eric va trop loin ! (4 mars 2026)



Plus belle la vie en avance du 4 mars 2026 – Ariane va finalement retrouver la seconde partie de la statuette dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 4 mars 2026, on découvre que cette partie de la statut de Saint Joseph est en réalité déjà en la possession de la police depuis des semaines !











Et pour cause, elle a été saisie chez les Kepler il y a quelques mois lors de la perquisition dans l’affaire Oktalis ! Ariane demande à la juge Colbert de pouvoir récupérer ce scellé et de dépêcher un expert pour l’authentifier.

Eric apprend la nouvelle par Ariane et informe Laura. Elle lui a aussi donné le nom du faussaire qui a fait la copie de la statuette de l’église du Mistral, il s’agit d’un ancien compagnon de cellule d’Otero ! Les deux détectives comprennent donc qu’Otero a voulu doubler Jean-Jacques Ripon et veulent réussir à le faire parler car il sait où est cachée la statuette…



Mais Otero étant toujours amnésique, Eric et Laura ont une idée : le faire évader pour lui faire retrouver la mémoire grâce aux stimulis du monde extérieur. Eric demande à Ariane de les aider en simulant qu’elle est sur le point d’accoucher devant le flic posté devant la chambre d’Otero… Elle accepte !