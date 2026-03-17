Plus Belle La Vie du 17 mars 2026 : Eric bouleversé, Apolline en grand danger (résumé + extrait vidéo épisode 541 en avance)

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Plus belle la vie du 17 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 541 de PBLV – Eric va apprendre une mauvaise nouvelle ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Apolline va être piégée par le tueur !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 mars 2026 – résumé de l’épisode 541

Jean-Paul prévient Léa du danger. Elle craint que le tueur vise sa mère, mais Boher assure qu’elle est protégée. En fouillant le cabinet avec Idriss, ils découvrent une boîte contenant des vêtements, probablement ceux de la prochaine victime, qu’ils doivent identifier au plus vite.

L’enquête avance : les vêtements sont liés à une créatrice marseillaise, qui mène les policiers jusqu’à Apolline. Introuvable et piégée par un faux mail de Léa, elle est finalement localisée dans un hôtel grâce à Steve. Pendant que la police tente de la joindre en urgence, le temps du sablier est écoulé : pensant retrouver Léa, Apolline ouvre la porte… face au tueur armé d’un couteau.



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Au Mistral, Djawad est débordé entre le bar et Ariane. Baptiste propose de le remplacer et plus tard, Djawad lui fait une offre d’emploi jusqu’au retour de Thomas. Il finit par accepter mais lui demande d’embaucher sa coloc, Chloé, pour quelques heures de ménage chez lui.

De son côté, Bahram informe Eric qu’un neurochirurgien à Vancouver lui propose de rejoindre son équipe pour au moins 3 mois. Il hésite encore, mais cette opportunité bouleverse Eric, inquiet de le voir partir. Plus tard, il prend sur lui et l’encourage à ne pas rater cette belle opportunité.

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VIDÉO Plus belle la vie du 17 mars 2026 – extrait vidéo

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