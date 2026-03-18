Ici Tout Commence spoiler : Olivia choquée par une proposition des élèves... (vidéo épisode du 20 mars)

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Ici tout commence spoiler – Olivia Listrac prépare toujours le concours de MOF dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, elle révise pendant le cours des élèves de première année !











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Les élèves comprennent qu’Olivia est ailleurs et elle donne même une mauvaise instruction à César. Alors quand la cheffe leur avoue être en retard dans ses révisions, Bianca fait une proposition audacieuse : se servir d’eux pour réviser en les faisant travailler sur l’une des recettes des annales du concours !

Olivia est surprise, ils ne sont qu’en première année. Mais Loup, Bianca et Ferdinand sont partants et motivés ! Seul César semble inquiet… Mais personne ne l’écoute.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1397 du 20 mars 2026 : Olivia surprise par ses élèves

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