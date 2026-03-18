Plus belle la vie spoiler : le choc, la police arrête Jules ! (19 mars 2026)

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Plus belle la vie en avance du 19 mars 2026 – Qui est le tueur qui s’en est pris à Apolline dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode de demain, jeudi 20 mars 2026, on peut vous dire que la police va procéder à une arrestation choc à la résidence Massalia !











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En effet, la PTS a identifié que le mail envoyé à Apolline par le tueur pour la piéger est parti du wifi de la résidence. Idriss mène alors une opération sur place : il récupère tous les téléphones et ordinateurs des résidents pour analyse ! Jules explique qu’il est journaliste et qu’il s’agit de son outil de travail. Avant de remettre son ordinateur à Idriss, il poste un article sur l’agression d’Apolline et révèle sa vie privée avec Léa… Apolline est furieuse.

Mais en fin de journée, coup de tonnerre : Idriss est de retour à la résidence pour l’arrestation de Jules Langlois ! C’est depuis son ordinateur que le mail a été envoyé !



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