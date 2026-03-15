Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026 : la cérémonie de clotûre à suivre ce dimanche soir (15 mars 2026)

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Clap de fin des Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026. Rendez-vous ce dimanche 15 mars 2026 à 20h325 sur France 2 et france.tv pour suivre la cérémonie de clôture.











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Après une ultime journée de compétition, France Télévisions donne rendez-vous aux téléspectateurs dimanche soir pour vivre une nouvelle et dernière soirée exceptionnelle à l’occasion de la clôture des Jeux Paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026. Un moment unique à suivre en direct aux côtés de Cécile Grès, Alexandre Boyon et Marie Bochet, qui viendra refermer cet événement marqué par des émotions intenses et des performances extraordinaires ayant marqué des millions de Français.

Depuis le Stadio Olimpico del Ghiaccio, le stade olympique de curling de Cortina d’Ampezzo, la cérémonie promet une grande fête pour conclure en beauté cette aventure humaine et sportive inoubliable. Les spectateurs auront ainsi l’occasion de saluer une dernière fois les athlètes du monde entier, réunis pour un ultime défilé placé sous le signe de la fierté et de l’accomplissement.