« Raid Dingue » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (15 mars 2026)

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« Raid Dingue » de et avec Dany Boon, c’est en mode rediffusion ce soir, dimanche 15 mars 2026. Une comédie qui vous fera passer une belle soirée pour terminer ce week-end !





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







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« Raid Dingue » : l’histoire et le castinng

Johanna Pasquali est une policière hors norme. Distraite, rêveuse et particulièrement maladroite, elle se révèle, d’un point de vue strictement policier, aussi attachante qu’inefficace. Pourtant, elle possède de véritables talents : une excellente précision au tir, de solides compétences en combat rapproché et un instinct policier bien réel. Mais sa maladresse chronique la transforme malgré elle en danger potentiel aussi bien pour les criminels que pour les passants… et même pour ses propres collègues.

Cantonnée à des missions peu risquées — verbaliser des voitures mal garées ou gérer des petits vols à l’étalage — Johanna ne renonce pas pour autant à son ambition. Pendant son temps libre, elle s’entraîne avec acharnement pour accomplir son rêve : devenir la première femme à intégrer l’unité d’élite du RAID.



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Admise au centre de formation du RAID pour des raisons aussi obscures que politiques, elle se retrouve rapidement associée à l’agent Eugène Froissard, surnommé « Poissard », réputé pour être le plus misogyne des membres de l’unité. Ce tandem improbable se voit confier une mission de taille : neutraliser le redoutable Gang des Léopards, responsable de spectaculaires braquages dans les rues de la capitale.

Mais avant d’espérer arrêter ces criminels, encore faut-il que Johanna et Froissard réussissent à travailler ensemble… sans s’éliminer mutuellement au cours d’entraînements ou de missions toujours plus chaotiques et improbables.

Dans les rôles principaux : Dany Boon (Eugène Froissard), Alice Pol (Johanna Pasquali), Michel Blanc (Jacques Pasquali), Yvan Attal (Viktor), Sabine Azéma (Marie-Caroline Dubarry)

Le saviez-vous ?

🎬 Ce film est la 5ème réalisation de Dany Boon après « La Maison du bonheur », « Bienvenue chez les Ch’tis », « Rien à déclarer » et « Supercondriaque ».

🎬 Avec ce film Dany Boon a notamment voulu rendre hommage aux films de Jean-Paul Belmondo

🎬 Le tournage a duré 2 mois et demi environ nécessitant la mobilisation de 400 personnes sur les différents lieux de tournage (France et Belgique)

🎬 Dany Boon et Alice Pol seront à l’affiche du « Dindon » le 25 septembre dans les salles.

🏆 Grâce à ce film, Dany Boon a reçu le premier César du public… un césar pour lequel il avait plusieurs fois milité.

🏅« Raid Dingue » a été un beau succès au box-office avec 4.5 millions d’entrées lors de sa sorties en salles début 2017.

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle du film.

Raid Dingue avec Dany Boon et Alice Pol, dimanche à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/O7x4y4fIjJ — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) January 28, 2022

« Raid Dingue » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 !!