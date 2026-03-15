Audiences 14 mars 2026 : carton pour le Tournoi des Six Nations, « The Voice » en baisse

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Audiences 14 mars 2026 – Sans surprise, c’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le match du Tournoi des Six Nations. La victoire du XV de France a été suivie par 8,02 millions de téléspectateurs pour 42,5%.





C’est loin devant France 3 avec une rediffusion de la série « Cassandre », qui a intéressé 2,84 millions de téléspectateurs pour 14,7% de pda.







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Audiences 14 mars 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la troisième soirée d’auditions de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 2,63 millions de téléspectateurs pour 13,2% de pda. Le programme souffre de la concurrence du rugby et accuse une baisse sur une semaine.

France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 788.000 téléspectateurs pour 4,1% de pda.



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M6 est très faible avec la rediffusion de la soirée « Pour toi Céline », suivie par 560.000 téléspectateurs en moyenne pour 2,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie