Koh-Lanta : Karine sort du silence après son élimination « j’ai été trahie » (VIDÉO)

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C’est Karine qui a été éliminée de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue du troisième épisode de l’aventure. Alors que l’équipe rouge a perdu lors de l’épreuve d’immunité, ils ont du affronter leur second conseil et c’est Karine vers qui la majorité des votes a pointé.











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Et alors que Karin avait une seconde chance avec les reliques du destin, elle a choisi une poterie contenant un collier d’immunité à offrir et a donc été éliminée.

« J’ai le sentiment d’avoir été trahie par Clarisse » a confié Karine à chaud après son élimination, évidemment très déçue et émue.

« Je lui en veux quand même un petit peu » a-t-elle expliqué. « Après je me dis, elle est jeune. (…) Des erreurs de jeunesse, elle apprendra par elle-même. Dans la vie, une parole c’est une parole. J’ai été déçue qu’elle ne soutienne pas les femmes »



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« J’aurai aimé aller plus loin pour apprendre un peu plus sur moi. J’ai l’impression d’avoir fait un mini Koh-Lanta. (…) Je me sentais bien, j’avais encore beaucoup d’énergie à revendre. (…) Je pense que je fais peur aux garçons dans cette équipe. (…) Je me sens un peu triste de quitter l’aventure »

Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

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