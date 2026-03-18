Ici tout commence du 18 mars : qui va gagner le Prix Armand ? Réponse ! (résumé + vidéo épisode 1395 en avance)

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Ici tout commence du 18 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1395 – C’est la finale du Prix Armand des Arts de la Table ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Denis fait sa surprise à Jeanne…





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Ici tout commence du 18 mars – résumé de l’épisode 1395

À la ferme, Angèle confie à Coline sa jalousie envers Laetitia après avoir vu Stanislas dans ses bras. Coline la rassure : il n’y a aucune ambiguïté. Plus tard, Laetitia confirme à Angèle qu’il ne se passe rien, expliquant que Stanislas l’aime mais n’ose pas se montrer vulnérable, et qu’elle risque de le perdre si elle reste bloquée sur ses erreurs.

Au Double A, la finale du Prix Armand a lieu. Coline et Laetitia réussissent leur épreuve. Puis Stanislas, perturbé par le flambage qui ravive un traumatisme, peut compter sur Bakary pour se ressaisir. Leur binôme remporte finalement la compétition, sous les yeux d’Angèle arrivée en fin d’épreuve.



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À l’hôtel, Denis fait croire à Jeanne qu’il a oublié leur soirée, avant de lui offrir une surprise émouvante avec Mehdi et Anouk : danse, menu de mariage revisité… Touchée, Jeanne lui offre un voyage à Rio, et Mehdi se sent enfin intégré.

En cours, la cheffe Armand critique durement Bianca, qui se sent injustement ciblée. Elle demande à Loup d’intervenir, sans succès. Bianca décide alors de proposer un marché à Loup : il parle à Clotilde et elle va l’aider à se rapprocher de Joséphine. Il est réticent mais finit par accepter.

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Ici tout commence du 18 mars 2026 – extrait vidéo

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