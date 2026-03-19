Les 12 coups de midi du 19 mars 2026 : coup d’arrêt pour Cyprien, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 19 mars 2026, 180ème victoire de Cyprien – C’est une 180ème victoire qu’a signé Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».











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Les 12 coups de midi du 19 mars, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien a signé une victoire à 100 euros aujourd’hui, faisant ainsi monter le total de sa cagnotte à 757 260 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours que 3 indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, et une pile de livres.

Rappelons que c’est l’actrice Eva Green qui pourrait être derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont plusieurs scènes ont été tournées au lac de Côme. Le champignon pourrait quant à lui faire allusion au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments favoris. Enfin, les livres pourraient évoquer son rôle dans l’adaptation des Trois Mousquetaires ou encore sa participation à des livres audio aux côtés de sa mère, Marlène Jobert.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+