« Le mensonge de mon fils » : votre téléfilm ce 19 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Le mensonge de mon fils » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 19 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le mensonge de mon fils ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Le mensonge de mon fils » : l’histoire, le casting

Jackson est un lycéen sportif plein de potentiel. Soutenu par sa mère, qui gère un restaurant, et par son oncle, également son entraîneur de football, il rêve de décrocher une bourse sportive. Soucieux d’aider financièrement sa mère, il accepte, sur les conseils de son ami Tyler, un emploi de serveur dans un lieu à l’atmosphère étrange. Rapidement, il comprend que ce travail est très éloigné de ce qu’on lui avait promis. Et lorsqu’il décide finalement d’y renoncer pour protéger sa famille et lui-même, il réalise qu’il est déjà trop tard pour faire marche arrière.



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Avec : Kate Drummond (Maria Dawes), Tyssen Smith (Jackson Dawes), Carson MacCormac (Tyler), Matt Wells (Pete)

Et à 16h, « 9 ans de secrets » (rediffusion)

Abigail, 9 ans, partage son quotidien entre la maison de son père et celle de sa mère, séparés depuis leur divorce. Un jour, pourtant, la fillette disparaît en rentrant de l’école. Le passé trouble de son père, Richard, ainsi que le comportement étrange de sa sœur éveillent rapidement les soupçons. Mais la situation prend un tournant encore plus sombre lorsque sa mère, Ellie, révèle un secret bouleversant : Abigail n’est pas leur véritable fille. Commence alors une enquête aussi douloureuse que déterminante pour découvrir la véritable identité d’Abigail Jones.

Avec : Steve Byers (Richard Wallace), Sarah Allen (Caroline Wallace), Steve Belford (Doug McGill), Andréa Grant (Ellie Mercer)