Demain Nous Appartient du 31 mars : coup de théâtre au mariage de Soraya et Gabriel ! (résumé + vidéo épisode 2172 en avance)

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Demain nous appartient du 31 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2171 de DNA – C’est le grand jour pour Soraya et Gabriel dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais leur mariage ne va pas du tout se passer comme prévu…





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Demain nous appartient du 31 mars 2026 – résumé de l’épisode 2172

C’est le jour du mariage de Soraya et Gabriel. Entourés de leurs proches, ils se préparent avec émotion, la famille pensant beaucoup à Leïla, dont l’absence se fait cruellement sentir. Au Spoon, Bart, Audrey et Mona s’activent pour assurer le traiteur, malgré des tensions vite mises de côté. Samuel, de son côté, réécrit son discours après qu’Ellie l’a trouvé trop sombre.

À la mairie, les invités affluent et Romain, récemment sorti de l’hôpital, avoue à Noor qu’il souhaite donner une nouvelle chance à leur relation, ce qu’elle accepte. Mais au moment de dire oui, Soraya se sent mal. Elle dit à Gabriel qu’elle ne peut pas, elle s’excuse et s’enfuit ! Dans la rue, elle croit apercevoir sa mère…



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En parallèle, Lizzie se montre distante avec Waren et confie à sa mère qu’elle n’est pas prête à passer la nuit avec lui, préférant prendre son temps. De son côté, Manon tente de couper les ponts avec Nolan, mais celui-ci insiste et lui envoie des fleurs, ce qui inquiète Nordine malgré les efforts du couple pour tourner la page.

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VIDÉO Demain nous appartient du 31 mars 2026 – extrait de l’épisode

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