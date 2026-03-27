N’oubliez pas les paroles du 27 mars 2026 : Sandy fait grimper ses gains et s’approche d’un cap

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N’oubliez pas les paroles du 27 mars 2026, 18 victoires pour Sandy – Sandy a signé deux nouvelles victoires ce vendredi soir dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Et elle s’approche déjà du cap des 20 victoires !











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N’oubliez pas les paroles du vendredi 27 mars 2026, 18 victoires pour Sandy

Dans le détail ce vendredi soir, Sandy a remporté la jolie somme de 5.000 euros sur la première émission, et 1.000 euros sur la seconde émission. Elle totalise ainsi 121.000 euros en 18 victoires. Elle sera de retour samedi soir pour tenter de passer le cap des 20 victoires !

N’oubliez pas les paroles du replay de 27 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.