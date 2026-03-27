Tennis Miami : Lehečka / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Miami ATP – le match Lehečka / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce vendredi soir. Le français Arthur Fils affronte le tchèque Jiří Lehečka en demi-finale du Master 1000 de Miami.





Un match à suivre ce soir à partir de 20h sur Eurosport.







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Ce soir, le Français Arthur Fils affronte le Tchèque Jiří Lehečka dans un duel très attendu, opposant deux jeunes joueurs parmi les plus prometteurs du circuit. Mieux classé à l’ATP, Lehečka part légèrement favori sur le papier, mais la confrontation s’annonce ouverte tant leurs précédents affrontements ont été serrés et disputés.

Arthur Fils, en pleine progression et toujours à la recherche de constance au plus haut niveau, voit dans ce match une excellente occasion de confirmer son potentiel face à un joueur solidement installé dans le top mondial. De son côté, Lehečka s’appuie sur un service puissant et un jeu agressif pour tenter de dicter l’échange. Tous les ingrédients sont réunis pour assister à une rencontre intense et spectaculaire entre deux joueurs qui incarnent la nouvelle génération du tennis masculin.



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ATP Miami le match Lehečka / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 20h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Lehečka / Fils, demi-finale du tournoi de tennis de Miami, un match à suivre ce soir sur Eurosport.