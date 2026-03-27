Un Si Grand Soleil du 30 mars : l’enquête avance, Clémence va trop loin (résumé épisode 1889 en avance)

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Un si grand soleil du 30 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1889 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 30 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Yann est seul sur la plage, son téléphone sonne. C’est Hugo mais il ne décroche pas. Il revoit son mariage avec Johanna et la fois où il lui a demandé de faire un enfant.

De son côté, Johanna est mélancolique aussi. Elle se refait le film de son histoire avec Yann et de ses mauvais pressentiments… Cécile vient voir Johanna avec quelques courses. Johanna lui confie que Yann l’a appelé hier alors qu’il n’en a pas le droit : si elle le dit à la juge il ira en prison ! Sabine lui dit qu’elle ne va pas le faire, il ne mérite pas ça. Mais Johanna lui dit que s’il a été capable de mentir à ce point, rien ne lui dit qu’il n’a pas été capable de tuer cette fille ! Sabine n’imagine pas Yann tuer quelqu’un. Mais Johanna parle de son sang froid et dit qu’il a toutes les qualités d’un assassin. Sabine pense qu’elle ne pense pas ce qu’elle dit : il y a plein d’hommes qui trompent leur femme mais ça ne fait pas d’eux des sociopathes pour autant ! Johanna dit qu’elle a l’impression que si elle ne le déteste pas, elle n’y arrivera pas.



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A la ferme, Akim est avec Bilal et Ulysse. Elise les rejoint et insiste encore pour parler de l’enquête sur la mort de Lucie Lecoeur. Il précise que lui enquête sur Yann et rappelle qu’ils n’ont pas le droit d’en parler. Elise lui dit d’arrêter de jouer les boeuf-carottes avec elle, elle est certaine que Yann est innocent et lui propose de collaborer. Akim finit par accepter.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth fait le point avec Muriel. Elle dit avoir accepté le rendez-vous de Nicolas Fourneau pour le podcast du Midi Libre. Elle dit avoir envie de transmettre. Muriel ne pensait pas qu’elle accepterait. Elisabeth lui confie que Nicolas essaie de lui faire parler de sa vie privée et ça la met mal à l’aise… Elle avoue ensuite vouloir rendre Alain jaloux car elle n’en peut plus de son ex ! Elle veut lui prouver qu’elle peut encore séduire d’autres hommes.

Chez Midi Libre, Nicolas annonce la nouvelle à Marc. Kira pense toujours qu’il la kiffe. Nicolas leur donne une liste d’autres personnes pour le podcast. Il annonce à Kira qu’ils vont chez L Cosmétiques dès cet après-midi !

Le pharmacien appelle Clémence, qui lui a envoyé une ordonnance d’antalgiques. Mais il lui dit qu’il ne peut pas lui en délivrer, elle est largement au dessus des prescriptions autorisées ! Il ne veut pas de souci avec menace de la dénoncer à l’ARS…

Florent est avec Johanna au cabinet. Il lui propose de parler de Yann mais elle dit qu’il n’y a rien à dire : elle veut penser à autre chose. Il lui dit qu’il est son ami et si elle a besoin de sortir, elle lui dit.

Flore sert une salade de lentilles à sa mère, elle trouve qu’elle a une petite mine. Elle a toujours mal au dos mais assure que c’est juste le stress. Flore lui conseille d’aller voir un spécialiste mais Clémence rappelle qu’elle est médecin. Elle lui dit d’arrêter de s’inquiéter.

Nicolas et Kira sont avec Elisabeth pour le podcast. Il veut filmer pour mettre des extraits sur les réseaux sociaux. Il la complimente et dit vouloir découvrir la femme derrière la cheffe d’entreprise. Elisabeth dit avoir le trac, il tente de la rassurer. Plus tard, quand c’est fini, Elisabeth est très émue. Elle a parlé de ses parents, de son enfance… Elle le remercie, elle dit que ce petit voyage dans le passé lui a fait du bien. Nicolas dit que c’est que le début ! Il veut aller plus loin et creuser, il propose de continuer la semaine prochaine.

Elise est avec Becker, elle assure qu’elle reste persuadée que Yann est innocent. Il aurait pu charger Gabin et ne l’a pas fait. Becker espère qu’elle a raison et la laisse explorer d’autres pistes.

A l’hôpital, Alain est avec Clémence, qui lui dit avoir adoré l’opéra. Clémence observe David et son chariot de médicaments… Alain remarque qu’elle ne l’écoute pas et lui demande si ça va, elle assure que oui. Quand David a le dos tourné, elle lui vole une plaquette de médicaments ! Elle en prend un tout de suite dans bureau, elle est addict.

Hugo essaie encore d’appeler Yann, sans succès. Yann est toujours seul, dehors. Hugo finit par le trouver sur un banc. Il lui dit qu’il était inquiet, Yann est désolé. Il dit que la seule personne à qui il a envie de parler, c’est Johanna. Hugo lui dit qu’elle n’est pas prête à entendre ce qu’il a à lui dire et il n’en a pas le droit. Yann dit que de toute façon il va finir en taule, Hugo lui assure que l’enquête continue et qu’il n’est pas seul.

Akim et Elise sont dans le bureau de Lucie. Elise reçoit un appel de Ludo, il lui demande de faire des courses mais il y a des interférences. Elise détecte que ça vient d’une lampe. Elle l’ouvre et découvre un micro !

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