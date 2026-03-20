Plus Belle La Vie du 20 mars 2026 : l’affaire Kassian reliée à d’anciens crimes ! (résumé + extrait vidéo épisode 544 en avance)

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Plus belle la vie du 20 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 544 de PBLV – Jules est dans de sales draps cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Tout l’accuse et Jean-Paul décide de jeter l’éponge. Mais en prison, Kassian reçoit quelque chose d’étrange…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 mars 2026 – résumé de l’épisode 544

Apolline retrouve Steve et lui apprend que la police fouille la chambre de Jules. Elle lui demande s’il a envoyé le mail pour la piéger, mais Steve nie et assure qu’il est seulement soupçonné d’être le complice du tueur. Apolline comprend que le message a été envoyé depuis son ordinateur et s’interroge sur l’article très détaillé qu’il avait publié, tandis que Steve maintient qu’il est convaincu que Jules n’a rien à voir avec l’affaire.

Jean-Paul et Idriss perquisitionnent la chambre de Jules et découvrent des objets liés à Kassian, un plan du Mistral caché derrière un tableau ainsi que des photos de Léa et Apolline. Au commissariat, Jules explique qu’il enquêtait sur Kassian pour un concours de journalisme d’investigation et nie être à l’origine de ces éléments. Il assure qu’il était entrain d’interviewer la mère de Kassian au moment de l’agression. Mais l’enregistrement n’est plus sur son ordinateur…



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La mère de Kassian affirme de son côté n’avoir jamais rencontré Jules, contredisant son témoignage. Faute de preuves contraires, le procureur décide de le déférer. Persuadé que le jeune homme est piégé et totalement à bout, Jean-Paul demande à être dessaisi de l’enquête.

En prison, après le passage de Jean-Paul pour lui annoncer qu’il jette l’éponge, Kassian reçoit un origami rouge, preuve que quelqu’un à l’extérieur continue d’agir pour lui. Et cet origami n’est pas sans rappeler les meurtres de Basile et Delmas !

En parallèle, Vanessa découvre qu’Ulysse prend des somnifères et s’inquiète pour lui. Plus tard, Ulysse confronte Ophélie au sujet de la mort d’Hugo : elle assume l’avoir tué et ne montre aucun remords, estimant qu’il le méritait.

Chez Ariane, Djawad tente de lui faire plaisir en lui offrant un jeu d’enquête. Elle s’y met finalement avec Chloé et se prend au jeu.

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VIDÉO Plus belle la vie du 20 mars 2026 – extrait vidéo

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