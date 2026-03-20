Demain Nous Appartient du 20 mars : Noor harcelée, Romain lié à ses malheurs ? (résumé + vidéo épisode 2165 en avance)

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Demain nous appartient du 20 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2165 de DNA – Noor est toujours aussi mal c soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et alors qu’elle reçoit un message pour la faire chanter, au même moment la soeur d’Océane débarque aux Halles pour voir Romain…





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Demain nous appartient du 20 mars 2026 – résumé de l’épisode 2165

Noor raconte à Samuel et Soraya la mise en scène qu’elle a découverte dans la salle de soins au nom de sa mère, ce qui confirme pour eux que Leïla n’est pas impliquée. Ils pensent qu’une personne malveillante s’en prend à elle et décident de contacter Georges. Au commissariat, Noor lui remet les bougies et la photo retrouvées. Georges lance des analyses et lui conseille de porter plainte, mais les premiers résultats ne donnent rien.

A l’hôpital, Noor est sous le choc quand elle découvre qu’une collègue a fêté son anniversaire avec exactement le même gâteau et les même bougies que la mise en scène de la veille…



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Au Spoon, Chloé parle à Judith de Noor qui ne va pas bien. Judith contacte alors Noor, elles se retrouvent en fin de journée. Noor finit par se confier à elle et, après un moment passé ensemble, Judith l’encourage à reprendre contact avec Romain. Mais Noor reçoit alors un message anonyme lui promettant des informations sur sa mère en échange d’opiacés volés à l’hôpital ! Au même moment, aux Halles, Romain s’étonne de l’arrivée de Prune, la sœur d’Océane. Il lui propose d’aller dîner, heureux de la revoir… Et si c’était elle derrière le chantage dont Noor est victime ?

De son côté, Soraya apprend par Georges que l’enquête n’a rien donné. Gabriel lui propose de reporter le mariage et l’adoption le temps que la situation se règle, mais elle refuse de mettre sa vie en suspens et veut poursuivre les préparatifs.

Parallèlement, Violette souhaite s’orienter vers le social, ce qui inquiète Philippine, qui préférerait qu’elle vise une prépa ou une école de commerce. Damien lui conseille de bien réfléchir, ce qui agace Charles, tandis qu’Audrey estime au contraire que Violette est assez solide pour suivre cette voie.

Enfin, au lycée, Lizzie vit ses premiers moments avec Waren. Présentée à son oncle Marco, l’accueil est froid, ce qui la perturbe, mais Jack tente ensuite de la rassurer.

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VIDÉO Demain nous appartient du 20 mars 2026 – extrait de l’épisode

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