Plus Belle La Vie spoilers : Kassian libre, des otages, les résumés jusqu’au 3 avril 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 3 avrl 2026 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire qu’alors que la police doit faire face à une nouvelle énigme, ils sont contraints de laisser Kassian sortir de prison… De quoi s’inquiéter fortement. Boher est mal alors que la mort rôde autour de lui et que le temps presse plus que jamais. Des otages sont retenus et doivent être retrouvés !

Pendant ce temps là, Djawad commence à stresser à l’approche de la naissance du bébé. Et Ulysse s’implique énormément pour aider un client, à tel point que Vanessa s’inquiète.



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Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 30 mars au 3 avril 2026

Lundi 30 mars 2026 (épisode 545) : La police se débat avec une nouvelle énigme inextricable. En parallèle, Apolline établit un stratagème pour parler à l’élue de son cœur. A l’appartement, Djawad s’essaie à de nouvelles pratiques pour apaiser Ariane.

Mardi 31 mars 2026 (épisode 546) : La sortie d’un détenu ravive les craintes des Mistraliens. De son côté, Luna doit rester combative et rassurer son protégé. A l’approche de l’arrivée du bébé, Djawad est dépassé par les préparatifs.

Mercredi 1er avril 2026 (épisode 547) : La police met tout en œuvre pour retrouver les otages. Face à ses nouvelles obligations, Baptiste ne sait plus où donner de la tête. En parallèle, Apolline se prépare pour un nouvel enjeu professionnel.

Jeudi 2 avril 2026 (épisode 548) : La mort rôde pour un policier, confronté à un nouvel adversaire redoutable. Le reste de l’équipe intensifie ses recherches : arriveront-ils à temps ? Malgré sa détermination, Ulysse se heurte à des difficultés.

Vendredi 3 avril 2026 (épisode 549) : Sous pression, Ulysse se démène pour venir en aide à son client, ce qui inquiète Vanessa. Au commissariat, alors que la police est encore sur les traces du tueur, Boher est rattrapé par ses émotions.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :