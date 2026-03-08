Plus Belle La Vie spoilers : le chantage de Kassian, Apolline inquiète, les résumés jusqu’au 27 mars 2026



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 27 mars 2026 – Que va-t-il se passer fin mars dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Kassian va encore une fois être au coeur de l’enquête des policiers du Mistral. Et il va leur faire un horrible chantage ! Pendant ce temps là, Apolline s’inquiète pour Ulysse, qui ne va pas bien du tout… Et Vanessa n’en a pas fini avec ses soucis judiciaires, qui pourraient avoir de terribles conséquences.

A quelques mois de l’arrivée du bébé, Djawad prend conscience des responsabilités auxquelles il va devoir faire face. Et Luna s’inquiète pour l’un de ses protégés, qui est dans une situation compliquée.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 23 au 27 mars 2026

Lundi 23 mars 2026 (épisode 545) : Dans son enquête, Boher tente de percer les manigances d’un dangereux criminel. Pour respecter une promesse, Luna est prête à tout. Au Mistral, Djawad se prépare à accueillir une nouvelle recrue au bar.

Mardi 24 mars 2026 (épisode 546) : Les policiers retrouvent la trace d’un dangereux suspect. Chez les Kepler, Vanessa craint que ses ennuis judiciaires n’aient de graves conséquences. De son côté, Noémie décide de pardonner et d’aller de l’avant.

Mercredi 25 mars 2026 (épisode 547) : Au commissariat, les policiers subissent le chantage d’un suspect. Pour exorciser un souvenir difficile, Louis a une idée étonnante. Apolline, quant à elle, s’inquiète pour un ancien employeur auquel elle est toujours très attachée.

Jeudi 26 mars 2026 (épisode 548) : Tandis que les policiers se confrontent à une nouvelle énigme morbide, Luna découvre qu’un de ses protégés est en difficulté. En parallèle, Baptiste doit faire face à une nouvelle responsabilité.

Vendredi 27 mars 2026 (épisode 549) : En avançant sur leur enquête, les policiers la relient à un ancien dossier. Ulysse, de son côté, hésite à relever un nouveau défi. Quant à Djawad, il prend conscience des responsabilités qui l’attendent…

