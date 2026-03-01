Plus Belle La Vie spoilers : Jean-Paul face à la vérité, les résumés jusqu’au 20 mars 2026



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 20 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mars 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Jean-Paul va découvrir la vérité sur la liaison entre Léa et Apolline. On peut dire que ça va être un terrible choc ! Et Ulysse se sent mal… Aurait-il des sentiments pour Apolline ?

Pendant ce temps là, c’est le début du congé maternité pour Ariane. Et Eric découvre une terrible nouvelle alors que la police se concentre encore sur l’énigme de Kassian. Le temps presse !



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 16 au 20 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 (épisode 540) : Tandis que le sablier s’égrène, les policiers ne sont pas les seuls à travailler sur l’énigme. Mirta, quant à elle, œuvre pour sauver Robert. Depuis qu’elle est en arrêt, la future maman a du mal à rester en place.

Mardi 17 mars 2026 (épisode 541) : Au commissariat, les policiers redoublent d’efforts pour stopper un compte à rebours impitoyable. En parallèle, Djawad connaît les affres d’un futur papa. Eric apprend une nouvelle fracassante.

Mercredi 18 mars 2026 (épisode 542) : Alors que Boher découvre une terrible vérité, Barbara et Louis décident de faire front, avec l’aide bienvenue de Jennifer. Quant à Luna, elle est ravie de voir ses efforts des dernières semaines payés.

Jeudi 19 mars 2026 (épisode 543) : Les policiers en ébullition tiennent une nouvelle piste. Déterminés, Barbara et Louis mettent en place leur plan infiltration. Luna, quant à elle, oscille entre vie familiale et vie sentimentale.

Vendredi 20 mars 2026 (épisode 544) : Au commissariat, un Mistralien apparaît comme le parfait coupable. Chez elle, Ariane reçoit un cadeau inattendu. Face au mal-être d’Ulysse, Vanessa, préoccupée, peine à lui parler.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :