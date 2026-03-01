Les Enfants de la Télé du 1er mars 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?



Publicité





Les Enfants de la Télé du 1er mars 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 1er mars : les invités

Ce soir, Les Enfants de la télé revient avec un numéro inédit placé sous le signe de la bonne humeur et des souvenirs cultes du petit écran. Aux commandes, Faustine Bollaert accueille autour de sa table une belle brochette d’invités prêts à se prêter au jeu des archives et des confidences.

Le chanteur Faudel, les comédiens Nicolas Gob et Éléonore Bernheim, l’ancien footballeur Adil Rami ainsi que l’incontournable Clémentine Célarié découvriront images d’archives, casseroles et moments télé inoubliables. Fous rires, séquences émouvantes et révélations surprenantes promettent une soirée riche en émotions sur France 2.



Publicité



