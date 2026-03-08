Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna découvre la vérité, les résumés jusqu’au 27 mars 2026



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 27 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend fin mars dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, le témoignage de Muriel va tout changer et faire basculer la vie de Yann et Johanna ! En effet, Muriel reconnait Yann et raconte à Elise qu’il s’agit de l’homme marié qui entretenait une liaison avec Lucie ! Johanna va découvrir la vérité, elle tombe de très haut. Et l’IGPN va débarquer au commissariat pour Yann, soupçonné du meurtre de Lucie.

Pendant ce temps là, chez L Cosmétiques, Enric est sous le charme de Caroline. Et chez Midi Libre, on confie une mission bien particulière à Kira…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 mars 2026

Lundi 23 mars 2026 (épisode 1884) : Caroline commet une faute au travail. De son côté, Muriel raconte à Elise qu’elle se souvient avoir déjà croisé Yann auparavant.

Mardi 24 mars 2026 (épisodes 1885) : Tandis qu’une grosse dispute éclate entre Johanna et Yann, Flore entre en mode séduction.

Mercredi 25 mars 2026 (épisode 1886) : Un nouvel agent de l’IGPN, bien connu de l’équipe de Becker, débarque au commissariat. Pendant ce temps chez L. Cosmétiques, Enric se demande s’il aurait sa chance avec Caroline.

Jeudi 26 mars 2026 (épisode 1887) : Alors qu’Elisabeth voit Clémence s’incruster à sa soirée avec Alain, la vie de Johanna s’apprête à basculer.

Vendredi 27 mars 2026 (épisode 1888) : Kira se voit confier une mission particulière par son patron. De son côté, Muriel découvre enfin l’identité de l’amant de Lucie.

