C à vous du 12 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 12 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Iran, Russie : informer depuis les zones de guerre. On en parle avec Elise Lucet, journaliste, pour la diffusion d’Envoyé spécial « Téhéran : ma vie sous les bombes » sur France 2 et Paul Gogo, correspondant à Moscou, pour le livre « Moscou Parano » (éditions du Rocher)

🔵 Timothée Chalamet déclenche une polémique après ses propos sur l’opéra. Germain Louvet, danseur étoile du ballet de l’Opéra de Paris, et Thierry Chèze, critique de cinéma, rédacteur en chef du magazine Première, sont les invités de C à vous



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Pierre Perret pour l’album « Une vie d’humour et de tendresse » disponible depuis le 19 septembre

🎥 Julien Frison et Ana Girardot pour le film « La guerre des prix » en salle le 18 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 12 mars 2026 à 19h sur France 5.