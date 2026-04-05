Ici Tout Commence spoilers : les Teyssier sous le choc, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 24 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend dans la seconde partie du mois dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026.











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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, la famille Teyssier va être sous le choc après de nouvelles révélations. Milo, l’ami de Charlène, cache quelque chose alors que Teyssier est victime d’un nouveau sabotage.

Pour Anouk, impossible de céder face à Hector ! Et ces deux là vont finir par se rapprocher. Quant à Enzo et Thelma, ils s’allient et se prennent au jeu…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 (épisode 1418) : Teyssier se rapproche de l’identité du corbeau… Anouk est dans les starting-blocks. Gary joue du pipeau.



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Mardi 21 avril 2026 (épisode 1419) : Un énième sabotage frappe Teyssier. Coline fait amende honorable. Face à Hector, Anouk n’est pas prête à céder.

Mercredi 22 avril 2026 (épisode 1420) : Noé en sait plus que ce qu’il ne laisse paraître… Bianca fait fausse route ! Avec Denis, Jeanne fait acte de résilience.

Jeudi 23 avril 2026 (épisode 1421) : A L’institut, les masques tombent. Enzo et Thelma sont de mèche. Les petits mensonges de couples sont enfin révélés au grand jour.

Vendredi 24 avril 2026 (épisode 1422) : La famille Teyssier est ébranlée par de nouvelles révélations. Anouk et Hector font la paire ! Thelma et Enzo se prennent au jeu…

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 6 au 10 avril 2026 en cliquant ICI

du 13 au 17 avril 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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