50’ Inside : Nikos Aliagas au cœur d’un portrait exceptionnel samedi sur TF1

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Ce samedi 2 mai 2026, le magazine 50′ Inside proposera un rendez-vous particulièrement attendu. Aux commandes de l’émission, Isabelle Ithurburu reçoit une figure incontournable du paysage audiovisuel français : Nikos Aliagas, qui a incarné le programme pendant plus de 15 ans.











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Dans ce numéro inédit, les téléspectateurs auront droit à un portrait riche et sincère de l’animateur star. Entre souvenirs marquants, anecdotes inédites, moments d’humour et séquences empreintes d’émotion, Nikos Aliagas se livre comme rarement.

Mais au-delà de la carrière impressionnante, c’est surtout l’homme derrière l’animateur que l’émission souhaite dévoiler. Une plongée intime pour mieux comprendre son parcours, ses valeurs et ce qui l’anime au quotidien.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fidèles de l’émission comme pour les curieux, désireux de découvrir une autre facette de cette personnalité emblématique.



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Rendez-vous samedi 2 mai à 17h50 sur TF1.