Plus belle la vie spoiler : Félix apprend une grande nouvelle, Ariane manipule Sofia (30 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 30 avril 2026 – Félix a été acquitté et il est libre dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du jeudi 30 avril 2026, il va apprendre une grande nouvelle !











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En effet, alors que Félix prend un café avec Luna en terrasse au Mistral, il avoue se sentir déphasé et il s’inquiète de l’avenir… Sans diplôme ni métier, il se demande ce qu’il va devenir. Luna lui assure qu’elle va l’aider pour lui trouver une formation et un travail.

Au même moment, Ulysse les rejoint et annonce une grande nouvelle : Diane Gallieni est en garde à vue pour complicité de meurtre ! Simon et Diane seront prochainement jugés pour le meurtre de Fabrice, Félix va être officiellement innocentée. Et cerise sur le gâteau, Ulysse va faire une requête pour qu’il soit indemnisé pour le préjudice subi.



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De son côté, Ariane reste focus sur l’arrestation de Marco, malgré la mise en garde de Patrick. Elle n’hésite pas à manipuler Sofia…. Quand celle-ci lui confier recevoir des messages de Marco, qui la supplie de le laisser venir assister à l’accouchement, Ariane lui conseille d’accepter pour qu’il réalise qu’il doit arrêter ses trafics. Le soir, alors qu’Ariane se dispute avec Djawad, Sofia lui envoie un message pour la remercier et lui annonce que Marco va venir pour l’accouchement !