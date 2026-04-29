Tennis Madrid : Sinner / Jódar en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Sinner / Jódar en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi matin. Le numéro 1 mondial Yannik Sinner affronte l’espagnol Rafael Jódar en quart de finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce matin à partir de 16h sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Madrid propose aujourd’hui un quart de finale très attendu entre Jannik Sinner et Rafael Jódar. Numéro 1 mondial, l’Italien poursuit son impressionnante série de victoires et s’avance comme le grand favori du tournoi, fort d’une dynamique exceptionnelle sur le circuit et d’une domination constante ces dernières semaines. En face, le jeune Espagnol de 19 ans, invité et véritable révélation du tournoi, disputera le plus grand match de sa carrière, porté par le soutien du public madrilène et une progression fulgurante.



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Sur le plan sportif, l’opposition semble déséquilibrée mais prometteuse. Sinner reste sur une série impressionnante et possède près de 90 % de chances de s’imposer selon les projections, tandis que Jódar, en pleine confiance après un parcours remarquable et une saison déjà marquante sur terre battue, tentera de créer l’exploit. Ce premier affrontement entre la référence actuelle du circuit et l’une des grandes promesses du tennis mondial s’annonce comme un choc captivant, où l’outsider espagnol n’a rien à perdre face au patron du circuit.

ATP Madrid le match Sinner / Jódar en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sinner / Jódar, quart de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.