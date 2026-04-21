« A priori » du 21 avril 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)



Publicité





« A priori » au programme TV du mardi 21 avril 2026 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « A priori ». Une série portée par Florent Manaudou et Lucia Passaniti.





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 21 avril 2026

Épisode 7 – A priori, c’est une enquête parmi les chiens

Au cœur d’un refuge rempli de chiens attachants, Iris et Jim mènent l’enquête sur le meurtre d’une soigneuse animalière. Très attachée à l’un des animaux, elle aurait pris de gros risques pour le protéger… jusqu’à y laisser sa vie.

Épisode 8 – A priori, c’est un règlement de comptes chez les gitans

Tandis qu’Iris poursuit ses recherches sur sa mère, elle enquête avec Jim sur la mort d’un homme issu de la communauté gitane, retrouvé écrasé sous son propre véhicule. Désireux de calmer les tensions avec le voisinage, il s’était opposé à certains des siens… une décision qui pourrait lui avoir été fatale.



Publicité





« A priori » – rappel de la présentation de la saison 2

Après le succès de la première saison, l’équipe du commissariat reprend du service sans Victor, qui a choisi de prolonger ses vacances après sa promotion. Un nouveau venu, Jim, policier à la fois charismatique et mystérieux, intègre la brigade et ne laisse pas Iris indifférente. Sous le soleil du Sud, les enquêtes, d’abord perçues comme simples, se révèlent rapidement bien plus complexes, tandis que les liens entre les membres de l’équipe se renforcent au fil des affaires. En parallèle, chacun cherche à trouver sa place : Pauline et Ryem dans leur relation, David auprès de ses enfants, Nesrine dans ses ambitions, et Jules, irrésistiblement attiré par le danger. De son côté, la commissaire Janvert doit prendre des décisions délicates pour protéger son équipe, tandis qu’Iris poursuit sa quête sur ses origines, au risque de réveiller des secrets profondément enfouis.

Le casting

Avec Florent Manaudou (Jean-Mathieu Alberti,dit Jim), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules Ventroni), Didier Constant (Fifi)

Avec la participation de Bruno Salomone (Victor Montagnac)