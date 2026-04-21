Audiences 20 avril 2026 : « Alter Ego » leader devant « Meurtres au paradis »

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Audiences 20 avril 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec la suite de la nouvelle série inédite « Alter Ego », qui a rassemblé 3,36 millions de téléspectateurs pour 20,8% de pda.


C’est devant France 2 avec un épisode inédit de « Meurtres au paradis », qui a captivé 2,43 millions de téléspectateurs pour 13,1% de pda.

Audiences 20 avril 2026 : « Alter Ego » leader devant « Meurtres au paradis »
Capture TF1


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Audiences 20 avril 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « Le petit lieutenant », en hommage à Nathalie Baye, qui a intéressé 2,28 millions de téléspectateurs pour 13,5% de pda.

M6 suit avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,99 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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