Koh-Lanta du 21 avril 2026 : une épreuve mythique ce soir dans l’épisode 8, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 8 du mardi 21 avril 2025 – Après l’élimination de Jonathan par les ambassadeurs la semaine dernière, place à l’épisode 8 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir, place à la première épreuve d’immunité individuelle et le premier conseil après la Réunification !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 8

Après l’élimination de Jonathan aux Ambassadeurs, place à la nouvelle tribu blanche. Mais les anciennes alliances sont évidemment là alors que les ex-rouges et les ex-jaunes sont à égalité en nombre d’aventuriers.

Pour la première épreuve d’immunité individuelle, place à une épreuve mythique de Koh-Lanta : les paresseux ! Qui sera le meilleur et soulèvera le premier le totem d’immunité en solo cette saison ?



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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 8 du 21 avril