Ici tout commence du 9 avril : Jasmine prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 1411 en avance)

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Ici tout commence du 9 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1411 – Jasmine va prendre une lourde décision ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme va quitter l’institut alors que de son côté, Anaïs confirme leur rupture à Milan.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 9 avril – résumé de l’épisode 1411

Delobel comprend que Jasmine peut s’occuper seule de Naël et regrette son attitude passée. Il lui propose de s’installer à l’hôtel Beaumont, mais elle préfère terminer son Master. Elle présente ensuite ses excuses à Anaïs, qui refuse d’en discuter. Voyant qu’elle aime encore Milan, Jasmine pousse ce dernier à la reconquérir. Il organise un moment romantique, mais Anaïs, touchée, décide malgré tout de rompre à cause de sa tromperie.

Se sentant responsable de cet échec, Jasmine choisit finalement de quitter l’Institut, d’abandonner son Master et de partir à l’hôtel Beaumont.



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Par ailleurs, Mehdi cherche un mentor pour un concours : après les refus d’Anouk et Alice, il convainc Lucile de l’accompagner, avec Fleur comme commis. De son côté, Bérénice fait équipe avec Léonard et obtient l’accord de Teyssier comme mentor.

Enfin, à l’Atelier, Marc met les élèves au défi de reproduire un plat chinois. Zoé choisit le plus difficile pour l’impressionner, sous pression, tandis que Jim tente discrètement d’apaiser la situation auprès de son père.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Bérénice sous le choc, elle surprend Teyssier qui… (vidéo épisode du 13 avril)

Ici tout commence du 9 avril 2026 – extrait vidéo

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