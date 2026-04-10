Concerts de Céline Dion : dernière chance avec la mise en vente générale ce vendredi

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C’est l’événement musical que de nombreux fans attendaient avec impatience. Après une longue absence, Céline Dion fera son grand retour sur scène avec plusieurs concerts prévus à Paris à l’automne prochain. La mise en vente générale des billets aura lieu ce vendredi à 10h, et la demande s’annonce déjà très forte.











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Ces concerts marquent une étape importante pour la chanteuse québécoise, qui n’était plus remontée sur scène depuis plusieurs années en raison de soucis de santé. Son retour est donc particulièrement attendu, tant par ses admirateurs que par l’industrie musicale.

Les spectacles se tiendront à la Defense Arena et promettent une expérience unique, mêlant ses plus grands succès à de nouvelles surprises. De « My Heart Will Go On » à « Pour que tu m’aimes encore », les fans pourront retrouver les titres emblématiques qui ont marqué sa carrière internationale.

Face à l’engouement suscité dès l’annonce des concerts, il est fortement conseillé aux fans de se connecter dès l’ouverture de la billetterie pour espérer obtenir des places. Les préventes ont déjà rencontré un succès considérable, laissant présager une mise en vente générale très rapide.



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Rendez-vous donc ce vendredi à 10h sur les plateformes habituellees pour tenter de décrocher votre billet et assister au retour très attendu de l’une des plus grandes voix de la musique.