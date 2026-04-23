C à vous du 23 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 23 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Dans un nouveau livre, « Le temps d’une décision » disponible chez Gallimard, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances (2017-2024) sort du silence. Il est ce soir l’invité de C à vous

🔵 Dans la suite de C à vous :

⚽️ Benoît Cheyrou et Xavier Domergue pour les matchs de la Ligue 1+ sur M6

🛍️ Marie-Ange Nardi pour l’émission « My boutique teleshop » sur M6

📚Liane Foly pour le livre « La droguerie du sourire » aux éditons Stock



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 23 avril 2026 à 19h sur France 5.