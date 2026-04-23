La meilleure boulangerie de France du 23 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

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La meilleure boulangerie de France du 23 avril 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce jeudi soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette 24ème semaine de compétition, le jury continue son tour en Rhône-Alpes ouest.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 23 avril 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 24ème semaine de la saison, le jury est en Rhône-Alpes ouest.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Valentin dans le Rhône qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Pierre et Alexandre dans le Rhône qui a remporté la victoire avec la jolie moyenne de 9/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Claire et Sébastien dans la Drôme qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,3/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury sera dans le Rhône et dans la Loire à la découverte de deux nouveaux artisans boulangers.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 20 avril : Le pain du gone à Limas (69) / Maison Valentin pain à Bessenay (69)

📅 Mardi 21 avril : Les co’pains d’antan à Lyon (69) / ?

📅 Mercredi 22 avril : ? / ?

📅 Jeudi 23 avril : Maison Gilardon à Saint-Romain-de-Popey (69) / L & A Bérerd à Roanne (42)

📅 Vendredi 24 avril : ?

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’ouest du Rhône-Alpes pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.