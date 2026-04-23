Météo de TF1 : Ange Noiret va remplacer Tatiana Silva



Publicité





Suite au départ de Tatiana Silva, le groupe TF1 a officialisé l’identité de son successeur pour la météo du week-end. Dans un communiqué publié ce vendredi, la chaîne annonce l’arrivée d’Ange Noiret à ce poste clé.











Publicité





« À partir du vendredi 1er mai 2026, Ange Noiret présentera les bulletins météo du week-end (du vendredi au dimanche), suite au départ de Tatiana Silva », précise le groupe.

Le présentateur n’assurera toutefois pas seul ces rendez-vous très suivis. Il interviendra un week-end sur deux, en alternance avec Louis Bodin, figure bien connue des téléspectateurs de TF1.

Déjà bien installé au sein du groupe, Ange Noiret conserve en parallèle ses fonctions dans la matinale « Bonjour ! La Matinale », présentée par Bruce Toussaint. Une double exposition qui confirme la confiance accordée par la chaîne à ce visage en pleine montée en puissance.



Publicité





De son côté, Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo du groupe TF1, continue d’assurer les bulletins en semaine, du lundi au jeudi, garantissant ainsi une continuité à l’antenne.

Avec cette nouvelle organisation, TF1 mise sur un subtil équilibre entre expérience et renouvellement pour tourner la page Tatiana Silva, tout en assurant la continuité d’un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs.